Москва19 сен Вести.ВС США начали формировать новое подразделение ударных беспилотников. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (United States Central Command, CENTCOM) Брэд Купер.

Его видеообращение было опубликовано на странице CENTCOM в социальной сети X.

Ранее Купер заявлял, что его абсолютно не волнует возможный дефицит боеприпасов в Вооруженных силах США. По его словам, американская армия хорошо вооружена.

В августе CENTCOM сообщал, что США создали новую группу ударных беспилотников на Ближнем Востоке и приглашают партнеров в регионе присоединиться к этой инициативе.