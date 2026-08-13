CША вместе с партнерами формируют группу ударных БПЛА на Ближнем Востоке CENTCOM: США и партнеры формируют группу ударных БПЛА на Ближнем Востоке

Москва13 авг Вести.Соединенные Штаты создали новую группу ударных беспилотников на Ближнем Востоке и приглашают партнеров в регионе присоединиться к этой инициативе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (United States Central Command, CENTCOM).

Подразделение, названное Falcon Strike, было сформировано через девять месяцев после создания Falcon Strike - первой специализированной эскадрильи американских ударных беспилотников на Ближнем Востоке, подчеркивается в заявлении.

Falcon Strike будет развивать успех Scorpion Strike, учитывая масштаб инноваций, происходящих среди наших региональных союзников и партнеров. Совместная интеграция и применение наших новых возможностей позволит нам быстро реализовать новые перспективные возможности дал свой комментарий командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер

Для достижения этой цели CENTCOM уже начал переговоры с региональными партнерами и направил им официальные приглашения для участия в инициативе, добавили военные.

Планируется, что работать в штабе Falcon Strike будут как представители США, так и американские партнеры на Ближнем Востоке.

Ранее газета The Washington Post заявила, что США потеряли около четверти всех своих беспилотников MQ-9 Reaper в войне с Ираном. По оценкам журналистов, совокупный ущерб американской армии мог составить более 1,3 миллиарда долларов.