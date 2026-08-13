WP: США потеряли четверть всех дронов MQ-9 Reaper в войне с Ираном

В США раскрыли, сколько дронов MQ-9 Reaper потеряла Америка в войне с Ираном WP: США потеряли четверть всех дронов MQ-9 Reaper в войне с Ираном

Москва13 авг Вести.Американская армия лишилась около четверти всех имеющихся у нее БПЛА MQ-9 Reaper в войне с Ираном, заявила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации газеты, всего на вооружении у армии США было 185 единиц MQ-9 Reaper.

Военные США потеряли по меньшей мере 45 дронов MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном, или около 25% всего [их] арсенала сообщили WP американские чиновники

Журналисты пояснили, что MQ-9 Reaper активно использовались для разведки и нанесения точечных ударов в районе Ормузского пролива, однако из-за медленной скорости и небольшой высоты полета они часто становились легкими целями для иранских военных, а также их союзников в Йемене и Ираке.

По данным ВВС США, стоимость одного аппарата составляет от 30 до 50 миллионов долларов в зависимости от типа установленных датчиков и вооружения. Таким образом, потенциальные расходы американских налогоплательщиков на недавние потери только этой системы превышают 1,3 миллиарда долларов пишет газета

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удар по американской военной базе в Кувейте, где хранились беспилотники MQ-9 Reaper. По утверждению иранских военных, в результате удара погибли и пострадали несколько солдат, а также был нанесен большой ущерб вертолетам и беспилотникам США.

Телеканал NBC News, в свою очередь, сообщал, что военные США экономят дорогостоящие перехватчики, если считают, что иранские дроны и ракеты не угрожают силам и объектам американцев или их союзникам на Ближнем Востоке.