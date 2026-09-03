В США намерены производить лазеры большой мощности для борьбы с БПЛА

ВС США заключили контракт на выпуск боевых лазеров большой мощности В США намерены производить лазеры большой мощности для борьбы с БПЛА

Москва3 сен Вести.Сухопутными войсками Соединенных Штатов Америки объявлено о заключении первого в истории контракта на производство лазерных систем большой мощности для борьбы с беспилотниками. Заявление американской армии приводит РИА Новости.

Как уточняется, соглашение заключено с компанией AeroVironment, Inc​​​. из Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Это первый контракт Сухопутных войск США на производство лазерного оружия большой мощности говорится в заявлении

В армии Соединенных Штатов отметили, что с помощью лазеров сбивать вражеские беспилотники намного дешевле, чем ракеты.

Ранее сообщалось, что новейший российский лазерный комплекс способен сбивать украинские беспилотные летательные аппараты на такой высоте, куда не могут долететь снаряды переносных зенитных ракетных комплексов.

В конце августа 2026 года автор ИС "Вести" Евгений Попов рассказал, что боевые лазерные комплексы уже на протяжении трех месяцев стоят на защите неба России.