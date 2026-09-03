Москва3 сенВести.Сухопутными войсками Соединенных Штатов Америки объявлено о заключении первого в истории контракта на производство лазерных систем большой мощности для борьбы с беспилотниками. Заявление американской армии приводит РИА Новости.
Как уточняется, соглашение заключено с компанией AeroVironment, Inc. из Альбукерке (штат Нью-Мексико).
Это первый контракт Сухопутных войск США на производство лазерного оружия большой мощностиговорится в заявлении
В армии Соединенных Штатов отметили, что с помощью лазеров сбивать вражеские беспилотники намного дешевле, чем ракеты.
Ранее сообщалось, что новейший российский лазерный комплекс способен сбивать украинские беспилотные летательные аппараты на такой высоте, куда не могут долететь снаряды переносных зенитных ракетных комплексов.
В конце августа 2026 года автор ИС "Вести" Евгений Попов рассказал, что боевые лазерные комплексы уже на протяжении трех месяцев стоят на защите неба России.