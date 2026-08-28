Москва28 авг Вести.Американские военные применили лазерное оружие, чтобы сбить три беспилотника мексиканского наркокартеля возле границы с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в ходе отражения атаки ВС США применили многоцелевую лазерную установку AMP-HEL. Точное место инцидента не раскрывается.

Тем не менее представители Пентагона заявили, что со стороны Мексики исходила реальная угроза жизни военных и сотрудников службы таможенного и пограничного контроля.

Ранее стало известно, что армия США намерена потратить почти $400 млн долларов на закупку лазеров, поражающих беспилотники. На разработку лазерных комплексов для защиты от ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Пентагон выделил 86 миллионов долларов.