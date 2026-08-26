Вашингтон направил $40 млн на закупку БПЛА для борьбы с преступностью на Украине

США потратили $40 млн на закупку дронов для борьбы с преступностью на Украине Вашингтон направил $40 млн на закупку БПЛА для борьбы с преступностью на Украине

Москва26 авг Вести.Госдепартамент Соединенных Штатов направил уже 40 миллионов долларов на дроны, предназначенные для борьбы с преступностью на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдеп, как уточняется, выделил средства на беспилотники и наземные станции управления после заключения двух контрактов с киевской компанией Stream Techno LLC.

По первому соглашению финансирование в 19,34 миллиона долларов было увеличено на 5,66 миллиона, что довело общий бюджет заказа до 25 миллионов долларов. В рамках второго контракта первоначальный объем выделенных средств составлял 12,67 миллиона долларов, но после августовского пополнения на 2,32 миллиона итоговая сумма приблизилась к 15 миллионам долларов.

Заключение контрактов, как отмечается, прошло без стандартного тендера. Американские власти обосновали решение "исключительной срочностью".

Ранее военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов рассказал, что подконтрольные киевскому режиму территории стали полигоном для испытания западных военных технологий.

Между тем министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Штаты планируют создать как минимум два полигона на территории страны, имитирующих реалистичные условия конфликта на Украине.