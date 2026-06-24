CBS: Пентагон собирается создать полигоны с имитацией конфликта на Украине

США планируют создать два полигина для имитации конфликта на Украине CBS: Пентагон собирается создать полигоны с имитацией конфликта на Украине

Москва24 июн Вести.Армия США планирует создать как минимум два полигона на территории Соединенных Штатов, имитирующих реалистичные условия конфликта на Украине. Об этом рассказал министр армии США Дэниел Дрисколл, его слова передает телеканал CBS.

Американская армия, как отмечается, также рассматривает вариант размещения дополнительного объекта за пределами страны для проведения более агрессивных испытаний.

Там можно будет развернуть средства радиоэлектронной борьбы и полностью воспроизвести среду активного противодействия, а производители дронов и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом цитирует Дрисколла телеканал

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что автоконцерны в Соединенных Штатах начнут производить оружие, включая крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.

Между тем в апреле стало известно, что в 2027 году Пентагон планирует потратить рекордные 50 миллиардов долларов на военную разведку.