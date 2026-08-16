В США расследуют 49 случаев оружейных поставок на Украину

США начали 49 расследований по поставкам оружия на Украину В США расследуют 49 случаев оружейных поставок на Украину

Москва16 авг Вести.Власти США начали, по меньшей мере, 49 расследований, связанных с поставкой вооружений на Украину, сообщает ТАСС.

В расследованиях участвуют сотрудники следственных и инспекционных подразделений Пентагона, госдепартамента, министерства внутренней безопасности, ФБР, Военно-морских сил (ВМС) и Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Со стороны Украины работают представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), полиции и офиса генпрокурора.

С начала 2026 года в США поступили 26 обращений, которые связаны с возможными злоупотреблениями в рамках американской военной помощи киевскому режиму.

Между тем Пентагон в рамках ранее заключенных контрактов вдвое сократил темпы поставок американского оружия для Украины.