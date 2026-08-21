Powerus поставит системы для защиты нефтяных объектов США на Ближнем Востоке Powerus займется обеспечением защиты нефтяных объектов США на Ближнем Востоке

Москва21 авг Вести.Американский производитель беспилотников (БПЛА) Autonomous Power Corporation, работающий под брендом Powerus, заключил контракт стоимостью $22,3 млн на поставку систем защиты критической энергетической инфраструктуры США на Ближнем Востоке от ударов БПЛА, сообщает Powerus на портале Globe Newswire​​​.

Речь идет о системах противодействия БПЛА, обеспечивающих обнаружение, сопровождение, классификацию целей и раннее предупреждение о нападении.

Кроме того, контракт предусматривает техобслуживание систем в течение двух лет.

На первом этапе операторы получат средства раннего предупреждения об угрозе нападения БПЛА, при этом открытая архитектура системы подразумевает последующую интеграцию перехватчиков Powerus Guardian по мере изменения оперативных задач.

Портал Axios сообщил, что США наладили секретную перевозку крупных объемов нефти через Ормузский пролив без согласования с Ираном. Порядка 10-15 судов ежедневно перевозят через южную часть пролива вдоль побережья Омана почти 10 млн баррелей нефти.