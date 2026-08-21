Axios: основатель ЧВК Blackwater и стартап из Украины запускают ПВО по подписке

Создатель ЧВК Blackwater запустил с украинскими партнерами подписку на ПВО Axios: основатель ЧВК Blackwater и стартап из Украины запускают ПВО по подписке

Москва21 авг Вести.Создатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс, связанный с производством беспилотников для ВСУ, основал компанию Vectus Air Defense Systems. Как пишет Axios, компания предлагает услуги противовоздушной обороны по модели подписки.

По данным портала, компания использует нетипичный для сферы обороны подход: бизнес-модель, которую обычно применяют при продаже программного обеспечения по подписке, перенесли на средства ПВО. Речь идет, в частности, о системах радиоэлектронного подавления, артиллерии и перехватчиках, которые используются в зонах боевых действий на Украине и на Ближнем Востоке.

Axios отмечает, что Принс создал Vectus Air Defense Systems при поддержке украинского стартапа Swarmer, занимающегося разработкой программного обеспечения для беспилотников.

Сам Принс заявил порталу, что угрозы быстро нарастают, а спрос на решения частного сектора в этой сфере очень высок. По его словам, задача компании заключается в том, чтобы значительно снизить стоимость обороны и дать клиентам возможность самостоятельно защищать критически важные объекты.

Глава американского офиса Swarmer Алекс Финк, в свою очередь, отметил, что рынок подобных услуг достаточно широк из-за разнообразия угроз и объектов, нуждающихся в защите. По его словам, это требует участия специалистов.

Финк также указал на значительную разницу в затратах между стоимостью атаки на объект и расходами на его защиту от такой атаки.

Ранее СМИ сообщали, что российским компаниям разрешили закупать крупнокалиберные системы для защиты своих объектов от украинских дронов.