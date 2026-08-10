Москва10 авг Вести.По состоянию на 10 августа 2026 года так называемый "картонный Майдан" на Украине длится почти месяц. Массовая бессрочная акция протеста началась в ночь на 16 июля 2026 года, ее требование — вернуть на должность бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

Федоров занимал пост министра обороны около шести месяцев и был уволен 15 июля 2026 года. Эта отставка приобрела значение, несоизмеримое с продолжительностью его работы в военном ведомстве, но именно его работа на протяжении нескольких лет олицетворяла цифровую трансформацию Украины, а с началом военных действий в 2022 году — технологическое переустройство украинских вооруженных формирований. Он стал публичным лицом проектов, в которых дроны, цифровые системы управления боем и искусственный интеллект постепенно объединялись в единый механизм управления войной. Поэтому его уход сразу был представлен как утрата человека, без которого вся инновационная модель ведения боевых действий может остановиться.

После увольнения Федоров получил сразу несколько предложений по работе, каждое из которых подчеркивало сложившуюся вокруг него репутацию. Владимир Зеленский предложил ему вернуться в правительство в качестве вице-премьера по военным инновациям. На следующий день после увольнения министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил Федорову приехать в Рим в качестве своего советника. Наконец, одно из наиболее привлекательных предложений поступило от генерального директора корпорации Palantir Алекса Карпа. Наиболее показательным обстоятельством для понимания реальной роли Федорова в инновационной модели ведения боевых действий стало именно предложение от американской Palantir. Оно завершало четырехлетний период сотрудничества, начавшийся в июне 2022 года, когда Владимир Зеленский и Федоров приняли в Киеве Алекса Карпа — первого руководителя крупной западной компании, лично прибывшего на Украину после начала полномасштабных боевых действий. Карп предложил открыть представительство Palantir и предоставить программное обеспечение для ведения боевых действий, что было отражено в официальном письме от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), адресованном главному финансовому директору компании Palantir Technologies Inc. Дэвиду Глейзеру.

Цифровые платформы Palantir объединяют сведения разведки, спутников, беспилотников, радиолокационных средств и наземных разведданных, выявляют связи между объектами и преобразуют результаты анализа в варианты решений. В США ими пользуются военные, разведывательные и правоохранительные ведомства, за пределами США — структуры НАТО. Однако именно Украина стала полигоном, где эти технологии были встроены в систему сбора данных, выбора целей и управления боевыми действиями против России. Федоров обеспечивал политическое продвижение и государственную институционализацию этой системы, тогда как Palantir формировала ее программную цифровую основу.

Архитектура цифровой трансформации ВСУ с участием Palantir формировалась поэтапно. Федоров создавал государственный механизм закупки, испытания и масштабирования беспилотных систем, а американская компания обеспечивала программную обработку боевых данных. Первым этапом стала запущенная 1 июля 2022 года комплексная программа закупки беспилотников и обучения операторов "Армия дронов". Уже летом Palantir развернула работу с украинскими ведомствами и предоставила MetaConstellation — платформу, позволяющую получать коммерческие спутниковые данные и объединять их со сведениями разведки.

В 2023 году следующим звеном стал оборонный кластер Brave1, объединивший государственные структуры, военных, разработчиков и инвесторов. 21 января 2026 года взаимодействие перешло на новый уровень — с подачи Федорова на базе программных решений Palantir заработала закрытая среда Brave1 Dataroom, в которой украинские компании получили доступ к собранным в ходе боевых действий данным для обучения и проверки военных моделей искусственного интеллекта.

12 мая 2026 года Алекс Карп вновь встретился с Зеленским и Федоровым; обсуждались анализ боевых данных, обнаружение целей и дальние удары по территории России. Так цифровая трансформация, начавшаяся с закупки беспилотников и подготовки операторов, привела к формированию цифровой «цепочки поражения», в которой обнаружение, идентификация и выбор цели, принятие решения и подготовка удара объединяются единым потоком данных. К этому моменту цифровые платформы Palantir становились средой, связывающей разведку, государственные ведомства, разработчиков искусственного интеллекта и непосредственных исполнителей террористических ударов по России.

После назначения Федорова министром обороны накопленный опыт был институционально закреплен в новой доктрине технологизированной войны дронов. Отдельные проекты, подразделения и цифровые инструменты начали объединяться в систему применения беспилотников, основанную на непрерывном сборе данных, аналитической оценке результатов и направлении ресурсов наиболее эффективным подразделениям. 9 апреля 2026 года Министерство обороны Украины представило это как переход от разрозненного использования беспилотников к модели, в которой они становятся ключевым элементом разведки и ударных операций. К этому времени в проекте действовали более тысячи экипажей, а его подразделения, по официальным украинским данным, обеспечивали поражение каждой четвертой цели на фронте.

Доктрина получила два взаимосвязанных направления. Первое, "Линия дронов", предусматривало создание вдоль фронта постоянной зоны поражения глубиной 10–15 километров. Отдельные экипажи объединялись в распределенную сеть, действующую на основе общей картины обстановки, сформированной из спутниковых снимков, данных беспилотников, разведывательных сведений и сообщений наземных подразделений. Второе направление, "Логистический локдаун», объявленное 27 мая 2026 года, — переносило ту же логику в оперативный тыл российских войск. Его задачей стало систематическое поражение гражданской инфраструктуры на территории России с перспективой блокирования отдельных направлений и изоляции целых регионов, прежде всего Крыма. Расширение ударов на гражданскую инфраструктуру и объекты в глубине российской территории одновременно придавало им политико-психологическое и террористическое измерение: целью становилось не только физическое разрушение объектов, но и создание ощущения уязвимости, усиление тревожности и недовольства, провоцирование протестных настроений и дестабилизация внутренней обстановки в России. Palantir в этой конструкции обеспечивала сбор и сопоставление разведывательных данных, обнаружение объектов и информационную поддержку выбора целей.

Как раз в период формирования концепции войны дронов в российском информационном поле появились сообщения об украинских беспилотниках средней дальности типа Hornet, способных действовать в оперативном тылу, сохранять навигацию при подавлении спутникового сигнала и обнаруживать заданные категории объектов с помощью бортовых алгоритмов. За этим направлением закрепилось неофициальное обозначение «Марсианин-2».

В этом направлении Palantir инвестирует в немецкую Quantum Systems, которая в ноябре 2025 года интегрировала свою систему управления беспилотниками MOSAIC UXS с платформой Palantir Maven Smart System. Palantir формировала задачу на основе общей картины боевых действий, MOSAIC преобразовывала ее в полетное задание и управляла беспилотником, после чего возвращала координаты, видеопоток и результаты обнаружения объектов. В апреле 2026 года Quantum Systems официально включила Palantir Maven в перечень систем, поддерживаемых MOSAIC UXS. Одновременно Palantir развивала технологию VNav для бортовой визуальной навигации без GPS и постоянной радиосвязи; тот же технологический принцип используется в дронах типа Hornet. Работу VNav Palantir публично демонстрировала на беспилотнике F-11.

Значение этих разработок состоит в самом устройстве создаваемой цифровой архитектуры Palantir, которую используют дроны типа Hornet. Разработка самого Hornet ведет к другой американской компании — Perennial Autonomy. Компания сформирована из закрытого проекта Project Eagle, созданного при участии бывшего руководителя корпорации Google Эрика Шмидта. Perennial Autonomy переносит автономность непосредственно на физическую платформу: машинное зрение, навигация при подавлении GPS, сопровождение объекта и автоматизация конечного участка полета работают на борту дрона.

Организационная архитектура Project Eagle долгое время оставалась непрозрачной и формировалась как многоуровневая сеть. Ее ключевой фигурой выступает Эрик Шмидт, чье участие в украинских военных разработках было непосредственно связано с деятельностью Федорова. Еще в июне 2023 года они обсуждали сотрудничество в области военных технологий, после чего Шмидт привлек частный капитал, бывших сотрудников Google и собственную инженерную инфраструктуру для работы в интересах ВСУ.

Официальным договорным звеном этой системы стала американская компания Swift Beat LLC. 3 июля 2025 года она подписала с Министерством обороны Украины меморандум о поставке и расширении производства сотен тысяч дронов средней дальности. Впоследствии эта же структура стала действовать под названием Perennial Autonomy LLC, представив линейку дронов Bumblebee, Merops и Hornet, которыми ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России. На тождество компаний указывают корпоративные данные, в которых Swift Beat обозначена как альтернативное наименование Perennial Autonomy, а также их общий адрес: 700 El Camino Real, Suite 120, #1148, Menlo Park, CA 94025, USA.

Но если Palantir открыл свое представительство в Киеве, то Эрик Шмидт лично учредил в Киеве ООО "UP Ukraine", а для дронов, которые наносят удары по России, регистрирует собственные торговые марки на американскую компанию Perennial Autonomy LLC.

Следующий уровень образуют разработчики специализированных модулей навигации и группового управления беспилотниками. Американская Aerocine Ventures, Inc., работающая под брендом Vermeer, развивает систему визуального позиционирования VPS, обеспечивающую полет без GPS. Офис компании расположен по адресу: 254 36th Street, Suite 2-4-B423/5, Brooklyn, NY 11232, USA. Американская Sine Strategic Group LLC, создает систему "Пасека", предназначенную для согласованного управления группами дронов. Офис компании зарегистрирован по адресу: 15 Dartmouth Road, Cos Cob, CT 06807, USA. Затем эти решения передаются украинским производителям, которые устанавливают программные модули на дроны типа Darts 2 и Bucha, испытывают их в боевых условиях и обеспечивают серийное производство.

В этой структуре Михаил Федоров занимал важное, но не уникальное место: он выступал государственным организатором и публичным лицом преобразований, тогда как их технологическое содержание формировалось вокруг разработок Palantir. В мае 2026 года Алекс Карп признавал, что компания играет "очень большую роль" в значительной части украинского боевого целеуказания. Именно на этом уровне Palantir стала фактическим технологическим штабом войны против России — центром, в котором разведывательные данные преобразуются в цели, цели — в боевые задачи, а задачи передаются конкретным средствам поражения. Поэтому Palantir выступает де-факто технологическим флагманом террористических ударов по территории России. Таким образом, главным результатом инновационной модели ведения боевых действий ВСУ стало формирование единой цифровой платформы управления боевыми действиями. Федоров обеспечил ее внедрение на государственном уровне, однако настоящим архитектором и технологическим штабом этой системы оказалась американская корпорация Palantir. Действующая штаб-квартира Palantir Technologies Inc. расположена по адресу: 19505 Biscayne Boulevard, Suite 2350, Aventura, FL 33180, USA. Прежняя штаб-квартира — 1555 Blake Street, Suite 250, Denver, CO 80202, USA. Офис в Пало-Альто — 100 Hamilton Avenue, Suite 300, Palo Alto, CA 94301, USA.

Стратегическая ставка США делается на внедрение новейших технологий, способных изменить характер войны и создать условия для нанесения России стратегического поражения. Ключевым звеном этой работы выступает корпорация Palantir. Ее программное обеспечение используется для выбора целей и подготовки ударов, поэтому обслуживающая эти процессы инфраструктура становится частью военной системы Украины. Как ранее подчеркивал Президент России, иностранные предприятия, участвующие в создании средств поражения для Украины и работающие на ее военную инфраструктуру, рассматриваются российской стороной как законные военные цели. В случае с Palantir основанием для такой оценки становится ее непосредственное участие в целеуказании и управлении боевыми действиями против России.

Таким образом, Михаил Федоров — подставное лицо, которое стало вывеской, прикрывающей реальное участие в войне против России транснациональных корпораций из США. Алекс Карп и Эрик Шмидт сделали уже бывшего министра обороны Украины своим курьером, в задачи которого входит бегать по украинским кабинетам и сообщать о решениях, обязательных к исполнению украинской властью. Поэтому "картонный майдан" не разойдется, пока Зеленского не додавят.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного движения "Другая Украина"