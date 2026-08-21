Эстония включилась в войну дронов против России: кто стоит за БПЛА для Украины Медведчук: Эстония включилась в войну дронов против России

Москва21 авг Вести.Стараясь усилить свою переговорную позицию, Украина делает ставку на террористические удары дронами по гражданским объектам на территории России, желая нанести как можно больше ущерба энергетической и логистической инфраструктуре, а также стремясь к жертвам среди гражданского населения. Основу этой стратегии составляют ударные БПЛА средней дальности типа Hornet и более дальнобойные аппараты самолетного типа, оснащаемые элементами искусственного интеллекта, машинного зрения, автономной навигации и терминального наведения, что снижает их зависимость от GPS и постоянного радиоканала.

С 2022 года страны Прибалтики последовательно выступают одним из наиболее активных центров военно-политической и технологической поддержки Украины, при этом Эстония занимает особое место: с 2024 года она участвует в международной коалиции дронов, а в 2026 году все заметнее смещает акцент от прямых поставок вооружений к промышленной кооперации, совместной разработке технологий и более тесной интеграции украинского и эстонского военно-промышленных комплексов.

Эстония имеет особое значение также как технологическая и корпоративная площадка: развитый IT-сектор, компетенции в области программного обеспечения и сравнительно простой механизм регистрации компаний в юрисдикции ЕС создают условия для размещения американских и британских военно-технологических корпораций, задействованных в интересах украинского ВПК. Таким образом, американские и британские военные технологии становятся сначала эстонскими, а потом украинскими.

7 июля 2026 года Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал заключили соглашение о развитии сотрудничества в области производства беспилотных систем. Этому предшествовало подписание 9 июня текущего года совместной украинско-эстонской декларации об углублении взаимодействия в сфере оборонной промышленности и ПВО.

Одно из ключевых мест в этой кооперации занимают две действующие в Эстонии структуры — Volya Robotics OÜ и NORDA Estonia OÜ. Volya Robotics зарегистрирована в Таллине по адресу: Narva mnt 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn 10117, а также имеет офис по адресу: Telliskivi tn 60/1-53, Tallinn 10412. Конечными бенефициарами Volya Robotics указаны американцы Венди и Эрик Шмидты (бывший председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Google), а сама компания связана с американским проектом Perennial Autonomy, который разрабатывает ударный БПЛА Hornet для нанесения ударов по территории России.

Вторая структура — NORDA Estonia OÜ, компания создана украинцами и зарегистрированна по адресу: Vesivärava tn 50-201, Kesklinna linnaosa, Tallinn 10152.

Связанная с ней украинская NORDA Dynamics специализируется на программном обеспечении и компонентах автономного управления БПЛА Hornet, включая решения терминального наведения семейства Underdog.

Отдельное направление представлено UForce Estonia OÜ, зарегистрированной в Таллине по адресу: Maakri tn 19/2, Kesklinna linnaosa, Tallinn 10145. Компания принадлежит британской UForce Global Ltd, а её конечным бенефициаром является бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Группа UForce развивает беспилотник Bucha по типу Hornet, а также морские дроны Magura, используемые Главным управлением разведки Украины в Черном море.

К числу других действующих в Эстонии компаний, связанных с украинским ВПК, относится Terminal Autonomy OÜ, зарегистрированная в Таллине по адресу: Pärnu mnt 22, Kesklinna linnaosa, Tallinn 10141. Компания принадлежит американской Terminal Autonomy Inc. и связана с разработкой и производством используемых Украиной барражирующих и дальнобойных беспилотников AQ-100 Bayonet и AQ-400 Scythe.

В Эстонии также зарегистрирована Swarmer Estonia OÜ по адресу: Hobujaama tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn 10151. Компания принадлежит американской Swarmer, Inc. и специализируется на разработке программного обеспечения для автономного и роевого управления беспилотниками, которое применяется украинскими подразделениями в боевых действиях против России.

Таким образом, Эстония в 2026 году приобрела значение тыловой базы в развитии украинской беспилотной программы, поскольку на ее территории формируется корпоративный и технологический хаб для американских, британских и украинских компаний, задействованных в разработке ударных БПЛА и БЭК. Эти технологии непосредственно соответствуют военной ставке Украины на масштабирование войны дронов и расширение террористических ударов в глубину территории России, что свидетельствует об участии Эстонии в глубокой промышленной и технологической интеграции с ВПК Украины. На этом фоне дальнейшее вовлечение Эстонии в обеспечение и технологическую поддержку террористических ударов по территории России делает эстонскую промышленность объектом законных интересов ВКС России, что повышает уровень эскалации конфликта в Европе.

Виктор Медведчук, председатель Совета международного движения "Другая Украина"