Москва21 авгВести.Стараясь усилить свою переговорную позицию, Украина делает ставку на террористические удары дронами по гражданским объектам на территории России, желая нанести как можно больше ущерба энергетической и логистической инфраструктуре, а также стремясь к жертвам среди гражданского населения. Основу этой стратегии составляют ударные БПЛА средней дальности типа Hornet и более дальнобойные аппараты самолетного типа, оснащаемые элементами искусственного интеллекта, машинного зрения, автономной навигации и терминального наведения, что снижает их зависимость от GPS и постоянного радиоканала.
С 2022 года страны Прибалтики последовательно выступают одним из наиболее активных центров военно-политической и технологической поддержки Украины, при этом Эстония занимает особое место: с 2024 года она участвует в международной коалиции дронов, а в 2026 году все заметнее смещает акцент от прямых поставок вооружений к промышленной кооперации, совместной разработке технологий и более тесной интеграции украинского и эстонского военно-промышленных комплексов.
Эстония имеет особое значение также как технологическая и корпоративная площадка: развитый IT-сектор, компетенции в области программного обеспечения и сравнительно простой механизм регистрации компаний в юрисдикции ЕС создают условия для размещения американских и британских военно-технологических корпораций, задействованных в интересах украинского ВПК. Таким образом, американские и британские военные технологии становятся сначала эстонскими, а потом украинскими.
7 июля 2026 года Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал заключили соглашение о развитии сотрудничества в области производства беспилотных систем. Этому предшествовало подписание 9 июня текущего года совместной украинско-эстонской декларации об углублении взаимодействия в сфере оборонной промышленности и ПВО.
Одно из ключевых мест в этой кооперации занимают две действующие в Эстонии структуры — Volya Robotics OÜ и NORDA Estonia OÜ. Volya Robotics зарегистрирована в Таллине по адресу: Narva mnt 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn 10117, а также имеет офис по адресу: Telliskivi tn 60/1-53, Tallinn 10412. Конечными бенефициарами Volya Robotics указаны американцы Венди и Эрик Шмидты (бывший председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Google), а сама компания связана с американским проектом Perennial Autonomy, который разрабатывает ударный БПЛА Hornet для нанесения ударов по территории России.
Вторая структура — NORDA Estonia OÜ, компания создана украинцами и зарегистрированна по адресу: Vesivärava tn 50-201, Kesklinna linnaosa, Tallinn 10152.
Связанная с ней украинская NORDA Dynamics специализируется на программном обеспечении и компонентах автономного управления БПЛА Hornet, включая решения терминального наведения семейства Underdog.
Отдельное направление представлено UForce Estonia OÜ, зарегистрированной в Таллине по адресу: Maakri tn 19/2, Kesklinna linnaosa, Tallinn 10145. Компания принадлежит британской UForce Global Ltd, а её конечным бенефициаром является бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Группа UForce развивает беспилотник Bucha по типу Hornet, а также морские дроны Magura, используемые Главным управлением разведки Украины в Черном море.
К числу других действующих в Эстонии компаний, связанных с украинским ВПК, относится Terminal Autonomy OÜ, зарегистрированная в Таллине по адресу: Pärnu mnt 22, Kesklinna linnaosa, Tallinn 10141. Компания принадлежит американской Terminal Autonomy Inc. и связана с разработкой и производством используемых Украиной барражирующих и дальнобойных беспилотников AQ-100 Bayonet и AQ-400 Scythe.
В Эстонии также зарегистрирована Swarmer Estonia OÜ по адресу: Hobujaama tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn 10151. Компания принадлежит американской Swarmer, Inc. и специализируется на разработке программного обеспечения для автономного и роевого управления беспилотниками, которое применяется украинскими подразделениями в боевых действиях против России.
Таким образом, Эстония в 2026 году приобрела значение тыловой базы в развитии украинской беспилотной программы, поскольку на ее территории формируется корпоративный и технологический хаб для американских, британских и украинских компаний, задействованных в разработке ударных БПЛА и БЭК. Эти технологии непосредственно соответствуют военной ставке Украины на масштабирование войны дронов и расширение террористических ударов в глубину территории России, что свидетельствует об участии Эстонии в глубокой промышленной и технологической интеграции с ВПК Украины. На этом фоне дальнейшее вовлечение Эстонии в обеспечение и технологическую поддержку террористических ударов по территории России делает эстонскую промышленность объектом законных интересов ВКС России, что повышает уровень эскалации конфликта в Европе.
Виктор Медведчук, председатель Совета международного движения "Другая Украина"