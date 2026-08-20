Орал и угрожал уволить: стало известно о выходке Зеленского САП: Зеленский хотел уволить сотрудницу финмониторинга из-за залога Ермака

Москва20 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожал уволить сотрудницу украинской госслужбы финансового мониторинга, которая отказывалась пропускать через систему деньги, выделенные на залог за экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) со ссылкой на материалы дела во время заседания украинского Высшего антикоррупционного суда.

Попросил Гладышенко (главу набсовета Sense Bank – прим. ред.) не увольнять финмонщицу (сотрудницу финмониторинга – прим. ред.) ... Она не хотела проводить (через систему мониторинга залог за – прим. ред.) Ермака, и президент орал (что нужно – прим. ред.) ее уволить зачитал прокурор слова экс-депутата Верховной рады Максима Микитася, зафиксированные на аудиозаписях НАБУ

Ранее сообщалось, что председатель наблюдательного совета украинского государственного Sense Bank Николай Гладыщенко отстранен от должности на фоне расследования, проводимого Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).