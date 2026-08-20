AP: у берегов Сомали пираты захватили судно с турецким оружием

Пираты захватили корабль с турецким оружием у берегов Сомали AP: у берегов Сомали пираты захватили судно с турецким оружием

Москва20 авг Вести.Пираты захватили грузовое судно под флагом Камеруна, перевозившее турецкое оружие, у восточного побережья Сомали. Об этом пишет газета Associated Press.

Уточняется, что помимо оружия на борту судна находилось телекоммуникационное и спутниковое оборудование.

Судно LUTUF захватили в понедельник примерно в 3,5 морских милях (около 6,5 км – прим. ред.) от населенного пункта Маррайя отмечается в публикации

Подчеркивается, что экипаж состоит из 10 человек, шесть из которых – граждане Индии, два – Сербии, и по одному – Турции и Грузии. Турецкие власти пока не комментировали инцидент.

31 мая сообщалось, что пираты у сомалийского побережья в Индийском океане захватили танкер, который направлялся из Бербера в порт Могадишо.