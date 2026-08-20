Москва20 авгВести.Пираты захватили грузовое судно под флагом Камеруна, перевозившее турецкое оружие, у восточного побережья Сомали. Об этом пишет газета Associated Press.
Уточняется, что помимо оружия на борту судна находилось телекоммуникационное и спутниковое оборудование.
Судно LUTUF захватили в понедельник примерно в 3,5 морских милях (около 6,5 км – прим. ред.) от населенного пункта Маррайяотмечается в публикации
Подчеркивается, что экипаж состоит из 10 человек, шесть из которых – граждане Индии, два – Сербии, и по одному – Турции и Грузии. Турецкие власти пока не комментировали инцидент.
31 мая сообщалось, что пираты у сомалийского побережья в Индийском океане захватили танкер, который направлялся из Бербера в порт Могадишо.