У побережья Йемена пираты захватили танкер с 16 индийцами на борту

Пираты захватили судно с гражданами Индии на борту У побережья Йемена пираты захватили танкер с 16 индийцами на борту

Москва21 авг Вести.Пираты захватили коммерческое судно M.T. Sibu 1 с 16 гражданами Индии на борту. Инцидент произошел в Аденском заливе у побережья Йемена, сообщает Hindustan Times.

Это второй подобный инцидент за последние дни: накануне пираты захватили судно M/V LUTUF, перевозившее турецкое оружие.

Два коммерческих судна, на борту которых в общей сложности находились 22 гражданина Индии, были захвачены в ходе двух отдельных нападений пиратов у берегов Йемена и Сомали пишет Hindustan Times со ссылкой на официальные источники

Нападение на M.T. Sibu 1 произошло примерно в 30 морских милях от побережья Йемена. По данным издания, судно под флагом Эритреи было атаковано шестью вооруженными пиратами. Всего на борту находились 20 членов экипажа, в том числе 16 граждан Индии.

Накануне сообщалось, что пираты захватили судно M/V LUTUF у побережья Пунтленда на северо-востоке Сомали. На борту грузового судна находились 10 членов экипажа, включая шестерых граждан Индии, двух граждан Сербии, гражданина Турции и гражданина Грузии. На борту находились вооружение, предназначенное для турецкого военного учебного объекта в Могадишо, а также средства связи и спутниковое оборудование.