Daily Somalia: освобожден танкер M/T EUREKA, захваченный пиратами в мае Daily Somalia: танкер M/T EUREKA освободили от пиратов, захваченный в мае

Москва29 сен Вести.Танкер с нефтепродуктами M/T EUREKA, захваченный пиратами у берегов Йемена в мае, освобожден, сообщает издание Daily Somalia со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 2 мая у побережья йеменской провинции Шабва. На борт поднялись вооруженные люди (по данным расследователей, это были сомалийские пираты) и взяли судно под контроль. Танкер перевозил около 2,8 тысячи тонн дизельного топлива. На борту находились 12 членов экипажа - 8 граждан Египта и 4 гражданина Индии. После захвата судно направили в сторону Аденского залива, к побережью Сомали (в район автономного региона Пунтленд).

Сомалийские пираты покинули танкер и передали моряков местным жителям. Важное уточнение: экипаж не пострадал. Перед уходом пираты повредили танкер и подожгли отдельные его части. Кроме того, значительная часть нефтепродуктов была перекачана и продана говорится в публикации

Ранее сообщалось, что захваченный сомалийскими пиратами в Аденском заливе нефтяной танкер отбили и вернули представители иракского племени Аль-Шаганба, проживающего в Басре. Подробностями с журналистами поделился шейх Али Аль-Шаганби.