Москва27 сен Вести.Захваченный сомалийскими пиратами в Аденском заливе нефтяной танкер отбили и вернули представители иракского племени Аль-Шаганба, проживающего в Басре. Подробностями с журналистами поделился шейх Али Аль-Шаганби.

По его словам, которые приводит Shafaq News, принадлежащий их соплеменнику-бизнесмену танкер захватили сомалийские пираты. На судне было 47 членов экипажа. Экипаж был взят в плен. Захватчики потребовали за их освобождение выкуп. 40 ополченцев из племени Аль-Шаганба сразу же вылетели в Сомали. Здесь они получили от местных властей оружие и лодки.

Им удалось отбить танкер, освободить экипаж и захватить семерых пиратов добавил шейх Али Аль-Шаганби

Шейх при этом он с сожалением отметил, что нескольким пиратам все же удалось сбежать.

В 2026 году активность сомалийских пиратов вновь подскочила до максимума, отмечаемого в 2013 году. Причиной этого стал вооруженный конфликт между США и Ираном, а также ослабление деятельности международной антипиратской миссии.

21 августа пираты захватили судно с индийским экипажем. Пираты не испытывают дефицита вооружения. До этого их добычей стал сухогруз, перевозивший турецкое оружие.