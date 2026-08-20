Мендель: после удара РФ по Киеву Зеленский обвинит Трампа в нехватке ракет ПВО

Мендель: после удара ВС РФ по Киеву Зеленский переложит вину на Трампа Мендель: после удара РФ по Киеву Зеленский обвинит Трампа в нехватке ракет ПВО

Москва20 авг Вести.После массированного удара российских войск по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве и области глава киевского режима Владимир Зеленский обвинит президента США Дональда Трампа в том, что тот не дал ему ракеты для ЗРК Patriot вместо того, чтобы признать собственную вину. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Завтра Зеленский, вероятно, попытается переложить вину на Трампа за то, что тот не предоставил ракеты Patriot, - при этом удобно избегая любой ответственности за отказ прекратить эту войну, когда у Зеленского была такая возможность… по меньшей мере пять раз с 2022 года написала Мендель на своей странице в соцсети X

В ночь на 20 августа 2026 года ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам, используемым в интересах ВСУ, в Киеве и Киевской области.