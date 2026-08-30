Российский боевой лазер способен поражать вражеские дроны на любой высоте Рогаткин: в России разработали боевой лазер, поражающий дроны на любой высоте

Москва30 авг Вести.Новейший российский лазерный комплекс способен сбивать украинские беспилотные летательные аппараты на такой высоте, куда не могут долететь снаряды переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом рассказал военный корреспондент ИС "Вести" Александр Рогаткин.

Со своей съемочной группой он стал первым представителем СМИ, которому удалось запечатлеть работу новой военной разработки.

Лазерный луч может поражать дроны на такой высоте, куда не добивают ни пулеметы, ни артиллерийские установки, ни ракеты ПЗРК… Этот лазерный комплекс может обнаруживать и сбивать как большие украинские беспилотники размером с Fire Point или "Лютый", так и маленькие FPV-коптеры рассказал Рогаткин

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что лазерные комплексы стали надежным средством борьбы против БПЛА противника.