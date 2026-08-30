Москва30 авгВести.В ближайшее время на боевое дежурство должны заступить более мощные российские лазерные комплексы новейшего поколения. Об этом ИС "Вести" заявил военный корреспондент Александр Рогаткин.
В самое ближайшее время на боевое дежурство должны заступить более мощные российские лазерные комплексы новейшего поколения, которые способны работать уже по скоростным целям: авиации и крылатым ракетамсказал военкор
Ранее Александр Рогаткин заявил, что ни один дрон противника не ударил по российскому предприятию, где установлены боевые лазерные комплексы, которые уже на протяжении трех месяцев принимают участие в работе по защите неба.