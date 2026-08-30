Рогаткин заявил, что скоро на боевое дежурство заступят более мощные лазеры Рогаткин: скоро на боевое дежурство должны заступить более мощные лазеры

Москва30 авг Вести.В ближайшее время на боевое дежурство должны заступить более мощные российские лазерные комплексы новейшего поколения. Об этом ИС "Вести" заявил военный корреспондент Александр Рогаткин.

В самое ближайшее время на боевое дежурство должны заступить более мощные российские лазерные комплексы новейшего поколения, которые способны работать уже по скоростным целям: авиации и крылатым ракетам сказал военкор

Ранее Александр Рогаткин заявил, что ни один дрон противника не ударил по российскому предприятию, где установлены боевые лазерные комплексы, которые уже на протяжении трех месяцев принимают участие в работе по защите неба.