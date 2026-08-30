Москва30 авг Вести.Бойцы мобильных огневых групп назвали новый российский лазерный комплекс "Мечом джедая". Об этом рассказал военный корреспондент ИС "Вести" Александр Рогаткин.

Однако сами разработчики лазера пока не раскрывают настоящее название своей установки, подчеркнул журналист.

Мы называем его по-простому "лазер". У нас нет никаких определенных названий. После открытия крышки у модуля мы готовы к боевой работе по пресечению незаконно появившихся, так скажем, воздушных целей сообщил оператор расчета лазерного комплекса с позывным Активист

Ранее сообщалось, что при помощи лазерного комплекса было одновременно уничтожено четыре украинских беспилотника.