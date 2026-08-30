Прожигает за доли секунды: российский боевой лазер поразил трофейный дрон ВСУ ИС "Вести" показала, как российский боевой лазер поразил трофейный дрон ВСУ

Москва30 авг Вести.Российский боевой лазер за доли секунды прожег корпус трофейного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры применения уникальной разработки показал военный корреспондент ИС "Вести" Александр Рогаткин.

Применение лазера против беспилотников рассмотрели на трофейном украинском дроне, который был сбит на территории Брянской области. Его подвесили в качестве мишени для лазерного луча.

Огонь! Вот боевой лазер начал свою работу. Его прекрасно видно в вечернем небе. Вражеский беспилотник горит ярким пламенем! сказал Рогаткин

Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов заявил, что боевые лазерные комплексы уже на протяжении трех месяцев стоят на защите неба России.