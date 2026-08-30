Москва30 авг Вести.Российские боевые лазеры успешно сбивают беспилотники ВСУ, которые пытаются прорваться к стратегическим объектам на территории страны. Об этом ИС "Вести" заявил военный корреспондент Александр Рогаткин, продемонстрировав работу лазера.

Настоящий российский боевой лазер демонстрируется впервые. Несколько таких лазерных комплексов довольно успешно сбивают украинские беспилотники, которые пытаются прорваться к нашим стратегическим объектам. И мы первые тележурналисты, которым удалось снять российскую лазерную установку на боевом дежурстве сказал Рогаткин

По его словам, лазерный луч может поражать дроны на высоте, не достижимой ни пулеметами, ни артиллерийскими установками, ни ракетами ПЗРК.

Радары этого лазерного комплекса могут обнаруживать и сбивать как большие украинские беспилотники размером с Fire Point или "Лютый", так и маленькие FPV-коптеры добавил он

Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов заявил, что боевые лазерные комплексы уже на протяжении трех месяцев стоят на защите неба России.