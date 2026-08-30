Боец Ярс: боевой лазер очень эффективен в борьбе с вражескими дронами

Боец Ярс оценил эффективность нового боевого лазера Боец Ярс: боевой лазер очень эффективен в борьбе с вражескими дронами

Москва30 авг Вести.Российские боевые лазерные комплексы являются очень эффективным оружием по защите неба и в борьбе с БПЛА противника. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель командира бригады по противодействию беспилотным системам группировки войск "Север" с позывным Ярс.

Боец рассказал о проведенных испытаниях.

[Боевые лазерные комплексы] работали и днем, и ночью. Очень эффективное оружие сказал он

Ранее журналист Александр Рогаткин заявил, что ни один дрон противника не ударил по российскому предприятию, где установлены боевые лазерные комплексы.