Москва30 авгВести.Российские боевые лазерные комплексы являются очень эффективным оружием по защите неба и в борьбе с БПЛА противника. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель командира бригады по противодействию беспилотным системам группировки войск "Север" с позывным Ярс.
Боец рассказал о проведенных испытаниях.
[Боевые лазерные комплексы] работали и днем, и ночью. Очень эффективное оружиесказал он
Ранее журналист Александр Рогаткин заявил, что ни один дрон противника не ударил по российскому предприятию, где установлены боевые лазерные комплексы.