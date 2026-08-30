Москва30 авгВести.Российские военнослужащие "резали крылья" украинским беспилотникам для того, чтобы увести их от города. Об этом ИС "Вести" рассказал оператор расчета лазерного комплекса с позывным Активист.
Были случаи, что ребята настолько уже набрались опыта вплоть до такого, что резали крылья для того, чтобы увести вражеский борт от города, для сохранения инфраструктуры. Ну и, конечно же, здоровье и жизни наших граждансказал он
Ранее боец с позывным Ярс заявил, что российские боевые лазерные комплексы являются очень эффективным оружием по защите неба и борьбе с БПЛА противника.