Боец рассказал, как БПЛА "резали крылья", чтобы увести их от города

Боец рассказал, как дронам "резали крылья", чтобы увести их от города Боец рассказал, как БПЛА "резали крылья", чтобы увести их от города

Москва30 авг Вести.Российские военнослужащие "резали крылья" украинским беспилотникам для того, чтобы увести их от города. Об этом ИС "Вести" рассказал оператор расчета лазерного комплекса с позывным Активист.

Были случаи, что ребята настолько уже набрались опыта вплоть до такого, что резали крылья для того, чтобы увести вражеский борт от города, для сохранения инфраструктуры. Ну и, конечно же, здоровье и жизни наших граждан сказал он

Ранее боец с позывным Ярс заявил, что российские боевые лазерные комплексы являются очень эффективным оружием по защите неба и борьбе с БПЛА противника.