Москва30 авгВести.Российский боец смог сбить при помощи лазерной установки одновременно четыре украинских беспилотника во время массированной атаки. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал начальник расчета лазерного комплекса с позывным Стрела.
Есть много факторов, влияющих на нашу работу. Но самый удачный момент, во время массированной атаки вражеских целей в зону поражения вошли одновременно четыре цели. И все четыре цели были пораженырассказал боец
Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что лазерные комплексы стали надежным средством борьбы против БПЛА противника.