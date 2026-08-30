Российский боец сообщил, что сбил при помощи лазера сразу четыре украинских БПЛА Боец ВС РФ Стрела рассказал о поражении лазером сразу четырех вражеских БПЛА

Москва30 авг Вести.Российский боец смог сбить при помощи лазерной установки одновременно четыре украинских беспилотника во время массированной атаки. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал начальник расчета лазерного комплекса с позывным Стрела.

Есть много факторов, влияющих на нашу работу. Но самый удачный момент, во время массированной атаки вражеских целей в зону поражения вошли одновременно четыре цели. И все четыре цели были поражены рассказал боец

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что лазерные комплексы стали надежным средством борьбы против БПЛА противника.