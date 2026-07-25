Боец Днепр сообщил о сбитых за раз шести БПЛА "Лютый"

Боец Днепр: ПВО РФ за раз сбила шесть БПЛА "Лютый" Боец Днепр сообщил о сбитых за раз шести БПЛА "Лютый"

Москва25 июл Вести.Российские силы противовоздушной обороны в ходе одного налета уничтожили группу украинских беспилотников "Лютый", состоявшую из шести БПЛА. Об этом сообщил заместитель командира расчета с позывным Днепр агентству ТАСС.

За последнее время сбили около шести беспилотников типа "Лютый" за один налет. Весь налет отразили, противник был уничтожен, не достигнув своей цели сказал он

По его словам, среди приоритетных целей для расчета находятся крылатые ракеты типа Storm Shadow, а также беспилотники типов "Бобер" и "Лютый". Днепр отметил, что противник относится к российским подразделениям ПВО с осторожностью, поскольку понимает, что его ударные БПЛА не достигают намеченных объектов.

Днепр также отметил, что при выполнении подобных задач особенно важна слаженная работа всего расчета.