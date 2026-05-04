Минобороны: за 6 часов ПВО сбила 90 украинских дронов над регионами РФ

Российские силы ПВО сбили 90 украинских БПЛА за шесть часов Минобороны: за 6 часов ПВО сбила 90 украинских дронов над регионами РФ

Москва4 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 90 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что атака киевского режима была отбита в период с 9.00 до 15.00 мск.

Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областей и Московского региона.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что за день на Харьковском направлении ВС РФ уничтожают минимум один батальон ВСУ.