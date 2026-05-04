Москва4 маяВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 90 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что атака киевского режима была отбита в период с 9.00 до 15.00 мск.
Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областей и Московского региона.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что за день на Харьковском направлении ВС РФ уничтожают минимум один батальон ВСУ.