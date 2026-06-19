Москва19 июнВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение шести часов уничтожили 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Дежурные расчеты ПВО отработали в период с 14.00 до 20.00 мск. Воздушную атаку противника отразили над шестью российскими регионами и Черным морем.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Вражеские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской и Тверской областями, а также над Московским регионом и Крымом.
За предыдущие шесть часов над российскими регионами сбили 216 украинских БПЛА.