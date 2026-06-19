МО РФ: силы ПВО за шесть часов сбили 50 украинских дронов

Во второй половине дня над регионами РФ сбили 50 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО за шесть часов сбили 50 украинских дронов

Москва19 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение шести часов уничтожили 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Дежурные расчеты ПВО отработали в период с 14.00 до 20.00 мск. Воздушную атаку противника отразили над шестью российскими регионами и Черным морем.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Вражеские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской и Тверской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

За предыдущие шесть часов над российскими регионами сбили 216 украинских БПЛА.