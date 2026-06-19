Минобороны: за шесть часов средства ПВО сбили 216 украинских дронов над Россией

Над российскими регионами за шесть часов перехвачены 216 украинских БПЛА Минобороны: за шесть часов средства ПВО сбили 216 украинских дронов над Россией

Москва19 июн Вести.Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 216 украинских БПЛА за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что атака киевского режима была отбита в период с 8.00 по 14.00 мск.

Украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Уничтоженные беспилотники относятся к самолетному типу, уточнили в МО.

Ранее сообщалось, что из-за последствий массированной атаки украинских БПЛА 18 июня в подмосковном Жуковском во время пожара погибла восьмилетняя девочка.