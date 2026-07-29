Москва29 июлВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедших суток уничтожили 619 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
Российская ПВО также отразила атаку шести управляемых авиабомб и четырех управляемых ракет большой дальности "Нептун".
Средствами противовоздушной обороны сбиты … 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в ежедневной сводке ведомства
Кроме того, самолет морской авиации поразил безэкипажный катер украинских боевиков в Черном море.
Ранее сообщалось, что в ночное время средства ПВО сбили 295 беспилотников ВСУ. Воздушную атаку противника отразили над 12 регионами страны и двумя морями.