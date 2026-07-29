МО РФ: силы ПВО за сутки сбили свыше 600 дронов и 4 ракеты "Нептун"

Силы ПВО России за сутки сбили более 600 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО за сутки сбили свыше 600 дронов и 4 ракеты "Нептун"

Москва29 июл Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедших суток уничтожили 619 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Российская ПВО также отразила атаку шести управляемых авиабомб и четырех управляемых ракет большой дальности "Нептун".

Средствами противовоздушной обороны сбиты … 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в ежедневной сводке ведомства

Кроме того, самолет морской авиации поразил безэкипажный катер украинских боевиков в Черном море.

Ранее сообщалось, что в ночное время средства ПВО сбили 295 беспилотников ВСУ. Воздушную атаку противника отразили над 12 регионами страны и двумя морями.