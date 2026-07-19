Минобороны: средства ПВО за сутки уничтожили 678 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за сутки уничтожили 678 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ Минобороны: средства ПВО за сутки уничтожили 678 беспилотников ВСУ

Москва19 июл Вести.Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 678 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, также были ликвидированы 2 ракеты "Нептун-МД" и снаряд HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сводке

Кроме того, силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера украинской армии.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России в течение ночи.