Москва19 июлВести.Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 678 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, также были ликвидированы 2 ракеты "Нептун-МД" и снаряд HIMARS.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сводке
Кроме того, силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера украинской армии.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России в течение ночи.