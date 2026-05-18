Москва18 маяВести.Средства противовоздушной обороны РФ за сутки ликвидировали 265 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также рассказали об уничтожении безэкипажного катера украинской армии силами Черноморского флота. Кроме того, ликвидированы пять управляемых авиабомб противника.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК Украины.