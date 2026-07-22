В Киеве заявили о лазерах, способных сбивать БПЛА Замглавкома ВСУ Лебеденко анонсировал лазерное оружие для борьбы с БПЛА

Москва22 июл Вести.Украинское командование заявило о скором появлении на вооружении лазерных установок, способных эффективно бороться с беспилотниками. Об этом на брифинге сообщил заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины бригадный генерал Андрей Лебеденко.

По словам генерала, разработка ведётся как силами военных структур, так и с привлечением частных предприятий.

Продвигаются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже сегодня существует заявил Лебеденко

Он также добавил, что установки уже способны поражать FPV-дроны и "Шахеды".

Оно уже сегодня способно сбивать FPV, уже сегодня работает над "Шахедами". И это история ближайших двух-трех месяцев — у нас появятся такие же средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы, поражать средства воздушного нападения добавил он

Российские военные имеют на вооружении лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками, такие как "Перун" и "Пересвет", которые уже проходили испытания в зоне специальной военной операции и показали способность сбивать любые БПЛА.