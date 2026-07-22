Москва22 июлВести.Украинское командование заявило о скором появлении на вооружении лазерных установок, способных эффективно бороться с беспилотниками. Об этом на брифинге сообщил заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины бригадный генерал Андрей Лебеденко.
По словам генерала, разработка ведётся как силами военных структур, так и с привлечением частных предприятий.
Продвигаются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже сегодня существуетзаявил Лебеденко
Он также добавил, что установки уже способны поражать FPV-дроны и "Шахеды".
Оно уже сегодня способно сбивать FPV, уже сегодня работает над "Шахедами". И это история ближайших двух-трех месяцев — у нас появятся такие же средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы, поражать средства воздушного нападениядобавил он
Российские военные имеют на вооружении лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками, такие как "Перун" и "Пересвет", которые уже проходили испытания в зоне специальной военной операции и показали способность сбивать любые БПЛА.