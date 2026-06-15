Военкор назвал наиболее эффективные средства борьбы с украинскими беспилотниками Тандем РЭБ и огневых групп позволяет эффективно бороться с украинскими БПЛА

Москва15 июн Вести.Самым эффективным методом борьбы с украинскими беспилотниками является комплекс мер, включающий как классическую систему противовоздушной обороны (ПВО), так и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков.

По его словам, первым и главным этапом является обнаружение вражеских беспилотников, которые выполняют полет по заранее заданной программе либо под управлением операторов, пытающихся маневрировать от средств ПВО.

Дальше это, естественно, поражение классическими ракетными системами. И также очень эффективно показывает сочетание РЭБ плюс мобильных огневых групп. И когда все это в комплексе начинает замыкаться и координироваться, особенно на уровне регионов, передавая информацию, с какой стороны осуществляется, с какого направления осуществляется налет, тогда эффективность растет рассказал военкор

Он также отметил, что искусственный интеллект пока не играет большой роли в войне беспилотников.

Искусственный интеллект сейчас нужен для аналитики подготовки места удара. К примеру, те же самые дроны уже могут, так же как и наши ракеты, идти до цели исключительно по оптическим датчикам, по аналитике карты, заложенной в память дрона. Пока больше в этом направлении работает [ИИ] объяснил Сапоньков

Ранее сообщалось, что с 09.00 мск 14 июня до 09.00 мск 15 июня в Курской области было уничтожено 93 украинских беспилотных летательных аппарата. В результате украинских атак пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девочка.