Боец заявил, что испытывает гордость, защищая небо РФ от БПЛА при помощи лазера Боец Активист заявил, что испытывает гордость при использовании лазера

Москва30 авг Вести.Боец с позывным Активист в интервью ИС "Вести" поделился, что испытывает чувство гордости, когда сбивает украинские беспилотники при помощи новейшего российского лазерного комплекса.

По его словам, сейчас он работает в первом подобном подразделении в рядах Вооруженных сил РФ.

Очень гордое чувство, что мы первое подразделение, которое вообще плотно занимается лазерными комплексами, это что-то новое… Волнительно, конечно же, присутствует адреналин. Но в момент, когда ты понимаешь, что он горящий пошел в штопор либо взорвался, чувство радости присутствует. Все-таки защищаем свой дом, свои семьи, своих близких, родных. Очень ответственно все это сказал военнослужащий

Ранее стало известно, что российский лазерный комплекс тратит на наведение на цель и уничтожение вражеских БПЛА от нескольких секунд до минуты.