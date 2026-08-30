Боец Али: время воздействия лазера на цели — от нескольких секунд до минуты

Стало известно, сколько времени нужно лазерному комплексу, чтобы сбить дрон Боец Али: время воздействия лазера на цели — от нескольких секунд до минуты

Москва30 авг Вести.Новейший российский лазерный комплекс затрачивает на уничтожение вражеских беспилотных летательных аппаратов от нескольких секунд до минуты. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий инженер-испытатель лазерного комплекса с позывным Али.

Лазерный луч в автоматическом режиме захватывается на цель и ведет ее до полного уничтожения БПЛА, отметил он.

Среднее воздействие на цель идет от нескольких секунд до минуты, пока вражеская цель не потеряет управление, не детонирует либо не упадет сказал боец

Ранее сообщалось, что российский лазерный комплекс способен сбивать украинские беспилотные летательные аппараты на такой высоте, куда не могут долететь снаряды даже переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).