Рогаткин: ни один дрон не ударил по предприятию, где установлен лазер

Рогаткин заявил, что ни один дрон не ударил по предприятию, где установлен лазер Рогаткин: ни один дрон не ударил по предприятию, где установлен лазер

Москва30 авг Вести.Ни один дрон противника не ударил по российскому предприятию, где установлены боевые лазерные комплексы, которые уже на протяжении трех месяцев принимают участие в работе по защите неба. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Александр Рогаткин.

Такие лазерные комплексы недавно установили по периметру одного из стратегических предприятий. Ни один украинский дрон с тех пор не смог поразить этот объект сказал он

Ранее Рогаткин заявил, что лазер может поражать любые дроны на высоте, куда не долетают ракеты.