Москва30 авгВести.Ни один дрон противника не ударил по российскому предприятию, где установлены боевые лазерные комплексы, которые уже на протяжении трех месяцев принимают участие в работе по защите неба. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Александр Рогаткин.
Такие лазерные комплексы недавно установили по периметру одного из стратегических предприятий. Ни один украинский дрон с тех пор не смог поразить этот объектсказал он
Ранее Рогаткин заявил, что лазер может поражать любые дроны на высоте, куда не долетают ракеты.