Попов: боевые лазеры уже три месяца стоят на защите неба России

Попов заявил, что боевые лазеры уже три месяца стоят на защите неба России Попов: боевые лазеры уже три месяца стоят на защите неба России

Москва30 авг Вести.Боевые лазерные комплексы уже на протяжении трех месяцев стоят на защите неба России. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Мэр Москвы Собянин сегодня сообщил, что в течение недели на Московский регион летели 1455 БПЛА. Большинство уничтожены на дальних подступах, 50 сбили на подлете к столице. Над всей территорией страны за сутки, по данным министерства обороны, были сбиты 804 беспилотных летательных аппарата. В работе по защите неба уже три месяца принимают участие боевые лазерные комплексы. И они уже показывают серьезный результат сказал Попов

Ранее военный корреспондент Александр Рогаткин заявил, что в самое ближайшее время на дежурство должны заступить более мощные российские лазерные комплексы новейшего поколения.