Москва30 авгВести.Боевые лазерные комплексы уже на протяжении трех месяцев стоят на защите неба России. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.
Мэр Москвы Собянин сегодня сообщил, что в течение недели на Московский регион летели 1455 БПЛА. Большинство уничтожены на дальних подступах, 50 сбили на подлете к столице. Над всей территорией страны за сутки, по данным министерства обороны, были сбиты 804 беспилотных летательных аппарата. В работе по защите неба уже три месяца принимают участие боевые лазерные комплексы. И они уже показывают серьезный результатсказал Попов
Ранее военный корреспондент Александр Рогаткин заявил, что в самое ближайшее время на дежурство должны заступить более мощные российские лазерные комплексы новейшего поколения.