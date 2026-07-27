В Пентагоне признали, что США сильно отстают в производстве беспилотников

Пентагон констатировал существенное отставание США в производстве дронов В Пентагоне признали, что США сильно отстают в производстве беспилотников

Москва27 июл Вести.США все еще значительно отстают от своих конкурентов в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц.

Метц, которому поручено курировать создание американской индустрии дронов, отметил, что США по-прежнему находятся на самом раннем и наиболее сложном этапе формирования этой важной оборонной отрасли, сообщает Reuters.

Представитель военного ведомства также уточнил, что в рамках масштабной программы, на которую уже выделено свыше одного миллиарда долларов, к февралю 2027 года планируется разместить заказы менее чем на 200 тысяч беспилотных единиц.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия опережает США в производстве высокотехнологичных беспилотников.