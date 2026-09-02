Рубио: США открыты к партнерству с Украиной в сфере беспилотников Госсекретарь США Рубио назвал долгосрочным проект по БПЛА с Украиной

Москва2 сен Вести.США и Украина ведут переговоры о возможном партнерстве в сфере беспилотных технологий, однако эти проекты рассчитаны на долгосрочную перспективу. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в укреплении собственной обороноспособности и открыт к созданию совместных производств, но процесс их запуска потребует времени.

По данным Axios, Киев еще в августе 2025 года предложил Белому дому проект по выпуску дронов и средств их перехвата. Первоначально Белый дом отклонил предложение, однако вернулся к обсуждению весной 2026 года после атак иранских БПЛА на американские объекты на Ближнем Востоке.