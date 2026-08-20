Москва20 авг Вести.Сухопутные войска США намерены расформировать ударный батальон, специализирующийся на освоении беспилотных систем, развернутый в Европе менее года назад, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военного чиновника.

Решение о создании подразделения приняли еще в ноябре прошлого года, а официально батальон сформировали в январе на базе личного состава 173-й воздушно-десантной бригады, присвоив ему наименование "3-й батальон 504-го парашютно-десантного полка". Численность нового формирования составила около 600 военнослужащих. Перед батальоном была поставлена задача изучить опыт боевых действий на Украине и разработать концепции применения дронов и наземных роботов для поддержки более крупных соединений — бригадных боевых групп, а также стимулировать внедрение военных инноваций.

Однако, по данным издания, "широко разрекламированный" батальон решили свернуть. Часть его личного состава в рабочем порядке посещала Киев, где встречалась с украинскими коллегами, а также взаимодействовала с украинскими операторами дронов на учебных полигонах НАТО. В частности, прошлой весной украинские военные выступили условным противником и одержали верх над проходившей ротацию в Европе боевой бригадной группой США.

В августе и сентябре подразделение примет участие в крупных учениях Saber Junction на базе Хоэнфельс в Германии, после чего представит командованию собранные наблюдения — они должны лечь в основу будущего облика вооруженных сил и дальнейших экспериментов. После этого батальон перестанет быть штурмовым подразделением беспилотных систем и, как заявил представитель Сухопутных войск, "переориентируется на свои основные боевые задачи в качестве воздушно-десантного батальона", говорится в публикации.

Как пишет WSJ, расформирование батальона объясняется общим курсом на "возвращение к основам", которого придерживается исполняющий обязанности начальника штаба Сухопутных войск США генерал Кристофер Ланив, близкий соратник шефа Пентагона Пита Хегсета. Само подразделение было инициативой предшественника Ланива, генерала Рэнди Джорджа, отправленного в отставку в апреле этого года во время "зачистки" руководства в американском военном министерстве.

Решение отказаться от беспилотной специализации батальона уже вызвало критику со стороны ряда военных экспертов, опасающихся, что это помешает армии США выйти в мировые лидеры в области дронов, добавили авторы материала.

В мае Пит Хегсет заявил, что американские военные посещают Украину для освоения навыков ведения боевых действий с применением беспилотников. Приобретенные знания, подчеркнул глава Пентагона, США интегрируют в собственную военную доктрину.