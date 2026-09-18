NBC: США намерены вывести из Европы не менее 25 тысяч военнослужащих

США могут на треть сократить военное присутствие в Европе NBC: США намерены вывести из Европы не менее 25 тысяч военнослужащих

Москва18 сен Вести.Пентагон изучает возможность существенного сокращения американского военного присутствия в Европе, сообщает телеканал NBC News.

Численность американского контингента в регионе может быть уменьшена, по меньшей мере, на 25 тысяч человек, а в перспективе — вдвое, до 40 тысяч военнослужащих, говорится в материале.

Кроме того, в министерстве рассматривают вывод из Европы военных самолетов, кораблей и других видов вооружения.

Основные сокращения могут затронуть Германию, где дислоцированы порядка 36 тысяч американских военных, а также Испанию и Италию. Поскольку, руководство этих стран ранее отказалось безоговорочно поддержать военную операцию США против Ирана, отмечает NBC News.

Если намеченные Пентагоном планы будут реализованы, то это станет самым значительным сокращением американского военного контингента в Европе со времен окончания холодной войны.

К 6 ноября министр обороны США Пит Хегсет должен получить от подчиненных финальную версию доклада о возможностях вывода войск из Европы или их передислокации на восточный фланг НАТО. После этого план представят на утверждение президенту Дональду Трампу.

В июне Хегсет объявил о шестимесячном пересмотре размещения американских войск и баз в Европе. Он не исключил, что некоторые союзники США "провалят" эту проверку. Целью процесса заявлено обеспечение оптимального расположения военных объектов с точки зрения их доступности и эффективности.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Сухопутные силы США намерены расформировать ударный беспилотный батальон, который был развернут в Европе менее года назад. После реорганизации подразделение "переориентируется на свои основные боевые задачи в качестве воздушно-десантного батальона".