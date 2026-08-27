Москва27 авг Вести.Пентагон сократил процесс переоценки размещения своих подразделений в Европе до 6 ноября вместо прошлого срока до декабря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ ведомства.

Из документа следует, что до 18 сентября Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) совместно с политическим управлением Пентагона должны выработать варианты переоценки, которые затем должны быть представлены министру войны США Питу Хегсету.

Проверка Пентагоном размещения американских войск в Европе подготовит для министра обороны США Пита Хегсета как минимум четыре набора вариантов к 6 ноября, то есть задолго до декабрьского срока завершения проверки говорится в публикации

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Сухопутные силы США намерены расформировать ударный беспилотный батальон, который был развернут в Европе менее года назад. После реорганизации подразделение "переориентируется на свои основные боевые задачи в качестве воздушно-десантного батальона".