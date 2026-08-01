Командующий силами НАТО в Европе предупредил США о нехватке эсминцев Американский генерал сообщил Пентагону о нехватке сил для защиты Израиля

Москва1 авг Вести.Верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе Алексус Гринкевич предупредил Пентагон о нехватке военно-морских сил для защиты Израиля от баллистических ракет Ирана. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Гринкевич направил руководству Пентагона письменное уведомление, в котором указал, что без дополнительного эсминца ему придется отдавать предпочтение защите американской территории, а не Израиля.

Эсминцы США в восточной части Средиземного моря используются для противоракетной обороны Израиля. Корабли оснащены радиолокационными системами и средствами ПВО, с помощью которых ранее перехватывали ракеты, запущенные Ираном и йеменскими хуситами.

По последним данным газеты, два американских эсминца находились в Средиземном море, еще три – на базе Рота в Испании. В Аравийском море находились 11 эсминцев, задействованных в том числе в операции по блокаде Ирана, еще один корабль – в Красном море.

Ранее стало известно, что запасы американских противоракет иссякнут через месяц в случае начала крупного вооруженного противостояния с Ираном. По данным специалистов, качественных альтернатив у США нет.