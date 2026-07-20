Москва20 июл Вести.Ограничения судоходства в Красном море на фоне продолжающейся блокады в Ормузском проливе приведут к катастрофе мировой экономики, заявил ИС "Вести" гендиректор центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Он отметил, что ранее Тегеран обратился к хуситам с просьбой подготовиться к блокаде Красного моря.

Руководство Ирана попросило йеменских хуситов готовиться к блокированию Баб-эль-Мандебского пролива. Если такое пожелание Ирана будет выполнено, то для мировой экономики это будет катастрофой. Цены на нефть повысятся не только до $120 за баррель, но, скорее всего, до $150 заявил он

Фактически, отметил Сафаров, блокады по двум проливам на Ближнем Востоке вызовут потрясения для экономик стран, составляющих 60% мировой экономики.

Если эти два пролива будут закрыты, это 60% мировой экономики будет лихорадить. А запаса экономик стран хватит примерно на один месяц. Но этот запас уже использован, поскольку все-таки закрытие Ормузского пролива привело к тому, что они недополучали примерно 30-40% от необходимого потребления. Эти запасы сейчас заканчиваются, и, если коридор в Красном море будет ограничен, то, совершенно очевидно, что это приведет к коллапсу мировой экономики констатировал эксперт

Ранее йеменское движение "Ансар Алла"подтвердило, что находится в полной боевой готовности на случай обострения конфликта в регионе. По информации Reuters , хуситы ранее разместили в районе Баб-эль-Мандебского пролива ракеты и БПЛА, и ждут приказа о начале операции.