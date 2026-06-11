Москва11 июн Вести.Соединенные Штаты Америки стали крупнейшим в мире экспортером нефти, обогнав Саудовскую Аравию и Россию, сообщает Reuters.

Позиции США, отмечает агентство, улучшило то, что конфликт с Ираном нарушил экспорт саудовской нефти, а экспорт нефти из России пострадал из-за конфликта на Украине и санкций.

Согласно данным сервиса отслеживания судов Vortexa, экспорт нефти и топлива из США в мае вырос примерно до 10,5 млн баррелей в сутки... Все это сделало США крупнейшим мировым экспортером третий месяц подряд. По расчетам Reuters, экспорт России в мае составил 7 млн баррелей в сутки, а экспорт Саудовской Аравии – 5,9 млн баррелей в сутки говорится в публикации

По данным агентства, сейчас американские компании усиливают контроль над энергетическими рынками, так как конфликт США с Ираном "меняет глобальную торговлю энергоносителями". И теперь Вашингтон получит новый "мощный рычаг" в переговорах с союзниками и соперниками, который дополнит его глобальное военное превосходство и доминирование на финансовых рынках, отмечается в материале.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты каждую ночь вывозят миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив. Глава Белого дома добавил, что "миллионы баррелей нефти вылились наружу", поэтому сейчас этот природный энергоресурс стоит 85-90 долларов вместо 250.