Трамп: бензин в США подешевеет после окончания конфликта с Ираном

Трамп: цены на бензин в США упадут после окончания конфликта с Ираном Трамп: бензин в США подешевеет после окончания конфликта с Ираном

Москва8 сен Вести.Цены на бензин в США снизятся после окончания конфликта с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил ранее, что не знает, когда цены на бензин в стране могут снизиться​​​.

Цены на нефть резко упадут, как и на все остальное, только еще сильнее, когда мы выиграем войну с Ираном. $3 за галлон, а в конечном счете менее $2 за галлон отметил Трамп

США и Израиль начали 28 февраля 2026 года начали наносить удары по Ирану. Тегеран ответил своими ударами.

Конфликт привел к остановке судоходства через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок нефти на мировой рынок. В итоге цены на топливо выросли во многих странах.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость бензина в США составляет $6 за галлон (3,8 литра).