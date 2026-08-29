США могут столкнуться с продовольственным кризисом при нехватке удобрений WSJ: США может грозить продовольственный кризис из-за удобрений

Москва29 авг Вести.США могут столкнуться с продовольственным кризисом в случае дефицита удобрений на мировом рынке. Об этом в колонке для The Wall Street Journal написал советник американского аналитического центра Институт Хартленда Джефф Стайр.

По мнению Стайра, на нестабильность цен на удобрения влияют украинский конфликт, сокращение Китаем их экспорта и нарушения судоходства в Ормузском проливе.

Китай, Россия и Иран контролируют мировой рынок удобрений. Это может привести к заоблачным ценам на продукты считает эксперт

Он призвал американскую администрацию укреплять внутреннюю цепочку поставок удобрений и увеличивать добычу нефти и газа в стране.

Стайр отметил, что природный газ необходим для производства азотных удобрений, а при переработке нефти и газа получают серу, используемую при производстве фосфатных удобрений. По его словам, энергетическая и продовольственная безопасность США напрямую связаны между собой.

Ранее американская газета The New York Times предупредила о большой угрозе для мировой продовольственной системы из-за экстремальных погодных условий, военных конфликтов, а также проблем с логистикой.