Москва27 авг Вести.В ближайшие годы может произойти глобальный продовольственный кризис. Такой прогноз ИС "Вести" дал научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Я думаю, что мы будем в ближайшие годы наблюдать глобальный продовольственный кризис. Мы видим неурожай в Соединенных Штатах Америки, мы видим неурожай в европейских странах, и при этом те проблемы в морском судоходстве, которые касаются, допустим, России, Черноморского побережья, они касаются и других стран. Гораздо более опасным становится путь через Персидский залив сказал он

Также эксперт заявил, что случаев пиратства станет больше, и это в дальнейшем нарушит мировую торговлю.

Спрос будет на том же уровне, он уменьшаться не будет, потому что людям в любом случае надо будет потреблять продукты питания, но при этом предложения расти не будут, потому что европейские страны сами испытывают проблемы с будущим урожаем из-за засухи, из-за роста цен и дефицита минеральных удобрений, из-за роста цен на топливо. И таким образом мы будем наблюдать в ближайшей перспективе существенный рост цен на продовольствие. Возможно, в ближайшие годы мы увидим ... трехкратный рост цен сказал он

Ранее американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что экстремальные погодные условия, военные конфликты и логистические проблемы создают серьезную угрозу для мировой продовольственной системы.